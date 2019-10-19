Первая лига: Черноморец в дебютном матче Маркевича уступил Агробизнесу

Бывшая команда Остапа Маркевича нанесла поражение одесскому Черноморцу (2:0). Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 14-й тур

Агробизнес – Черноморец – 2:0

Голы: Кухарук, 3, Педро, 85

Остап Маркевич возглавил Черноморец

В первом матче 14-го тура Агробизнес на своем поле нанес поражение Черноморцу. Интересно, что одесситов возглавляет Остап Маркевич, который 6 октября подал в отставку с поста наставника Агробизнеса. Уже на 3-й минуте Андрей Кухарук открыл счет в матче. Обе команды имели шансы изменить счет на табло, однако поединок уверенно заканчивался. Но в конце матча испанский защитник хозяев Гарсия Педро прорвался в штрафную соперника и точным ударом поставил жирную точку в матче.

Эта победа принесла Агробизнесу 28 очков и подняла команду на первую ступеньку (пока свой матч не сыграет Оболонь-Бровар). Черноморец с 15-ю пунктами занимает десятую строчку.

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