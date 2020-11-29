Первая лига, 16-й тур

Верес – Оболонь – 1:0

Гол: Майданевич, 61

ВПК-Агро – Альянс – 1:3

Голы: Ляшенко, 37 – Агапов, 23, 86, Загинайлов, 81 (пен)

Удаление: Будняк, 72 (ВПК-Агро)

Полесье – Агробизнес – 1:3

Голы: Галенко, 75 (пен) – Семенец, 20 Груша, 30, Юхимович, 50

В принципиальном противостоянии между Вересом и Оболонью в первом тайме болельщики голов не увидели, несмотря на острую игру в исполнении обоих коллективов. Вторая 45-минутка подарила забитый мяч в исполнении Вереса. Это Майданевич замкнул подачу со стандарта головой. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды из Ровно, которая вышла на второе место и отстает от лидера на один пункт. Оболонь осталась пятой.

Первая лига: Оболонь уничтожила Полесье, Агробизнес стал лидером, Верес разгромил конкурента

ВПК-Агро и Альянс расписали голевой первый тайм. Сначала головой за Альянс отличился Агапов, а за 15 минут Ляшенко ответил результативным ударом со штрафного. На 72 минуте ВПК-Агро остался в меньшинстве. Соперник этим сполна воспользовался, отметившись дважды. 3:1 – победа подняла Альянс на девятое место, ВПК-Агро расположился тринадцатым.

Полесье принимало Агробизнес, который был фаворитом. До 50 минуты гости громили хозяев со счетом 3:0, но через несколько минут Полесье все же сумело забить гол престижа. Уверенная победа оставила Агробизнес лидером Первой лиги, Полесье расположилось десятым.

Турнирная таблица Первой лиги