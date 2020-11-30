Перша ліга, 16-й тур

Кремінь – Волинь – 1:2

Голи: Зубков, 82 – Чеботаєв, 52 (АГ), Оринчак, 55

Миколаїв – Кристал – 6:0

Голи: Порох, 13, Одарюк, 37, Кушніренко, 67, Войцеховський, 87, 88, 90

Нива Тернопіль – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Проців, 23 – Холод, 20, Рібейро, 66

Прикарпаття – Гірник-Спорт – 1:2

Голи: Барчук, 49 (пен) – Батюшин, 6 (пен), Твердохліб, 34

Волинь завітала у гості до Кременя. Матч розпочався не надто жваво у виконанні обох колективів, проте вже по перерві вболівальники побачили забиті м'ячі. Спершу Чеботаєв відзначився автоголом, а за кілька миттєвостей Оринчак подвоїв перевагу Волині. Кремінь зумів відповісти лише одним м'ячем. 2:1 – луцький клуб піднявся на 7 сходинку, відстаючи від лідера на 7 пунктів, Кремінь залишився дванадцятим.

Перша ліга: Агробізнес укріпив лідерські позиції, Верес піднявся у топ-2, Альянс перестріляв ВПК-Агро

У іншому матчі Миколаїв на домашньому полі знищив Кристал. Господарі вже у першому таймі забили двічі, а у другій половині зустрічі довели рахунок до розгромного. Варто відзначити хет-трик Войцеховського, який він зумів оформити за 4 хвилини. 6:0 – впевнена перемога підняла Миколаїв на 6 місце, Кристал залишився на дні.

Тернопільска Нива спробувала нав'язати боротьбу грізному Металісту 1925 – їй це майже вдалось. На перерву команди пішли за рахунку 1:1, але на 66 хвилині харків'яни гарно розігнали атаку, а Рібейро влучним ударом з лінії воротарського забив. Металіст 1925 завдяки перемозі піднявся на 5 сходинку та опинився за 3 пункти від зони УПЛ. Нива розташувалась одинадцятою.

Гірник-Спорт на виїзді переміг Прикарпаття. Матч розпочинався вдало для гостей, адже вже до перерви вони вели у рахунку з різницею у два м’ячі – Батюшин реалізував пенальті, а Твердохліб ударом з льоту влучив у "дев’ятку". У другій 45-хвилинці Прикарпаття відквитало один м’яч з пенальті, але на більше не спромоглось і залишилось 14-м.

Гірник-Спорт піднявся на 4 сходинку впритул до зони Прем’єр-ліги, випередивши Металіст 1925, Миколаїв і Волинь. Лідером наразі залишається Агробізнес, другим йде Верес, Чорноморець – третій.

Турнірна таблиця Першої ліги