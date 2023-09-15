Первая лига, 8-й тур

Прикарпатье – Эпицентр – 2:2

Голы: Беженар, 20 (аг.), Титаевский, 26 – Кравчук, 44, Гирный, 74

Удаление: Мороз, 90+4 (Эпицентр, вторая желтая карточка)

Буковина – Агробизнес – 1:0

Гол: Фарасеенко, 27

Карпаты Львов – Подолье – 2:1

Голы: Костенко, 9, Полегенько, 62 (п.) – Цыбульник, 27

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В первом матче дня Прикарпатье расписало боевую ничью с Эпицентром. Франковцы вышли вперед в середине тайма благодаря автоголу – Беженар пытался опередить соперников после подачи с углового и срезал мяч в собственные ворота. Через шесть минут хозяева удвоили свое преимущество: Титаевский с лету замкнул прострел от партнера в район одиннадцатиметровой отметки. Эпицентр успел до перерыва один гол отквитать, забив в раздевалку (Кравчук добил сферу после отскока). На экваторе второй сорокапятиминутки оборона хозяев провалилась и Горный сумел результативно замкнуть прострел с правого фланга. Как следствие, Прикарпатье набрало 6 очков и осталось на восьмой строчке, Эпицентр с 12-ю баллами третий.

Буковина одолела Агробизнес. Судьбу поединка решил единственный гол, забитый в первом тайме: Фарасеенко вывели один на один с вратарем и 20-летний полузащитник легко переиграл сверхопытного экс-кипера сборной Азербайджана Поповича. В итоге, команды поменялись местами в турнирной таблице: Буковина теперь пятая (10 очков), Агробизнес шестой (9 пунктов).

Завершался игровой день центральным матчем между Карпатами и Подольем. "Львы" забили уже в дебюте встречи – Костенко получил передачу на ход слева и мощно пробил под перекладину. Гости, однако, отыгрались еще до середины тайма: кипер Карпат не разобрался и руками принял навесную передачу от своего игрока. Арбитр назначил стандарт из пределов штрафной – Задоя пробил, мяч попал в стенку, но на добивание первым был Цыбульник.

После перерыва Прихна в собственной штрафной потянул Демченко за футболку, положив его на газон, и арбитр назначил пенальти (а заодно удалил главного тренера Подолья Виталя Костышина – брата экс-тренера Колоса Руслана Костышина – за чрезмерные эмоции). Непогодов угадал направление полета мяча, но спасти после удара Полегенько не сумел. В конце матча игроки Подолья выпрашивали одиннадцатиметровый в штрафной Карпат, но рефери нарушения не усмотрел. Победа принесла Карпатам 22 очка и закрепила на первой строчке группы А, Подолье с семью баллами седьмое.

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