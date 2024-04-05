Первая лига 2023/24, второй круг, 3-й тур

Чемпионская группа

Прикарпатье – Левый берег – 0:1

Гол: Дедух, 68

Группа выбывания

Чернигов – Хуст – 0:2

Голы: Шевчук, 57, Гарнага, 82

Удаление: Хондак, 89, Ментей, 90+3 (оба – Чернигов)

Кремень – Буковина – 0:0

Левый берег на выезде минимально победил Прикарпатье. Единственный гол забил Дедух во втором тайме, классно попав со штрафного в нижний угол.

В группе выбывания же состоялось сразу 2 поединка. Кремень и Буковина расписали безголевую ничью. А Хуст на выезде переиграл Чернигов. Оба гола были забиты во втором тайме: Шевчук замкнул навес с фланга на дальней штанге, а Гарнага ближе к завершению поединка удачно сыграл на добивании.

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