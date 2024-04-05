Первая лига: Левый берег обыграл Прикарпатье и приблизился к Ингульцу, Хуст в большинстве одолел Чернигов
Состоялись пятничные поединки 3-го тура второго круга Первой лиги. Читайте обзор матчей на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, второй круг, 3-й тур
Чемпионская группа
Прикарпатье – Левый берег – 0:1
Гол: Дедух, 68
Группа выбывания
Чернигов – Хуст – 0:2
Голы: Шевчук, 57, Гарнага, 82
Удаление: Хондак, 89, Ментей, 90+3 (оба – Чернигов)
Кремень – Буковина – 0:0
Левый берег на выезде минимально победил Прикарпатье. Единственный гол забил Дедух во втором тайме, классно попав со штрафного в нижний угол.
В группе выбывания же состоялось сразу 2 поединка. Кремень и Буковина расписали безголевую ничью. А Хуст на выезде переиграл Чернигов. Оба гола были забиты во втором тайме: Шевчук замкнул навес с фланга на дальней штанге, а Гарнага ближе к завершению поединка удачно сыграл на добивании.
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