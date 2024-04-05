Перша ліга: Лівий берег обіграв Прикарпаття та наблизився до Інгульця, Хуст у більшості здолав Чернігів
Відбулись п'ятничні поєдинки 3-го туру другого кола Першої ліги. Читайте огляд матчів на "Футбол 24".
Перша ліга 2023/24, друге коло, 3-й тур
Чемпіонська група
Прикарпаття – Лівий берег – 0:1
Гол: Дедух, 68
Група вибування
Чернігів – Хуст – 0:2
Голи: Шевчук, 57, Гарнага, 82
Вилучення: Хондак, 89, Ментей, 90+3 (обидва – Чернігів)
Кремінь – Буковина – 0:0
Лівий берег на виїзді мінімально переміг Прикарпаття. Єдиний гол забив Дедух у другому таймі, класно поціливши зі штрафного у нижній кут.
У групі вибування ж відбулось одразу 2 поєдинки. Кремінь та Буковина розписали безгольову нічию. А Хуст на виїзді переграв Чернігів. Обидва голи були забиті в другому таймі: Шевчук замкнув навіс з флангу на дальній стійці, а Гарнага ближче до завершення поєдинку вдало зіграв на добиванні.
Перша ліга: Металіст розгромив МФК Металург і покинув зону вильоту Групи виживання – рекордсмен УПЛ знову забив