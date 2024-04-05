Перша ліга 2023/24, друге коло, 3-й тур

Чемпіонська група

Прикарпаття – Лівий берег – 0:1

Гол: Дедух, 68

Група вибування

Чернігів – Хуст – 0:2

Голи: Шевчук, 57, Гарнага, 82

Вилучення: Хондак, 89, Ментей, 90+3 (обидва – Чернігів)

Кремінь – Буковина – 0:0

Лівий берег на виїзді мінімально переміг Прикарпаття. Єдиний гол забив Дедух у другому таймі, класно поціливши зі штрафного у нижній кут.

У групі вибування ж відбулось одразу 2 поєдинки. Кремінь та Буковина розписали безгольову нічию. А Хуст на виїзді переграв Чернігів. Обидва голи були забиті в другому таймі: Шевчук замкнув навіс з флангу на дальній стійці, а Гарнага ближче до завершення поєдинку вдало зіграв на добиванні.

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