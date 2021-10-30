В поединке 16-го тура второго по силе дивизиона дончане не устояли против криворожцев. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 16-й тур

Олимпик – Кривбасс – 0:2

Голы: Рябов, 27, Щедрый, 87

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Уже на 5-й минуте гости опасно навешивали с правого фланга в штрафную Олимпика, и только самоотверженная игра голкипера на выходе спасла дончан от гола. Хозяева пробовали заострять со стандартов: подачи угловых выбивали защитники, а выстрелы со штрафного летели мимо цели. На 12-й минуте Хобленко пасом выводил Дебелко один на один с Шеремотой – форвард не успел замкнуть.

К середине тайма Олимпик выровнял игру и создал несколько возможностей, чтобы выйти вперед. В одной из атак мяч после мощного удара попал в руку защитнику Кривбасса, но Николай Балакин эпизод проигнорировал и не назначил пенальти. В конце концов, подопечным Бабича удалось забить – гол оказался несколько курьезным. Хобленко с левого фланга сместился поближе к центру и навесил на линию штрафной площадки. Мяч прилетел прямо на голову Вячеславу Рябову и по дуге перелетел через голкипера. За пять минут до перерыва Олимпик мог отыграться – Яловенко сбросил на Прядуна, и тот из-за пределов штрафной нанес пушечный выстрел под перекладину. Сарнавский в прыжке спас криворожцев.

После отдыха Богдан снова выручил Кривбасс от выстрела Яловенко в правый угол. Дончане продолжили давить, но к концу второй сорокапятиминутки пропустили второй раз: Щедрый промчался левым флангом и из пределов штрафной прошил Шеремету. Времени, чтобы отыграться, уже не осталось.

Победа принесла Кривбассу 34 очка и оставила на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги, Олимпик с 23 пунктами – пятый.

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