У поєдинку 16-го туру другого за силою дивізіону донеччани не встояли проти криворіжців. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 16-й тур

Олімпік – Кривбас – 0:2

Голи: Рябов, 27, Щедрий, 87

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Вже на 5-й хвилині гості небезпечно навішували з правого флангу у штрафний майданчик Олімпіка, і лише самовіддана гра голкіпера на виході врятувала донеччан від гола. Господарі намагалися загострювати зі стандартів: подачі з кутових вибивали захисники, а постріли зі штрафного летіли повз ціль. На 12-й хвилині Хобленко пасом виводив Дебелка сам на сам з Шеремотою – форвард не встиг замкнути.

До середини тайму Олімпік вирівняв гру і створив кілька нагод, аби вийти вперед. В одній з атак м'яч після потужного удару влучив у руку захиснику Кривбаса, але Микола Балакін епізод проігнорував і не призначив пенальті. Зрештою, підопічним Бабича вдалось забити – гол виявився дещо курйозним. Хобленко з лівого флангу змістився ближче до центру і навісив на лінію штрафного майданчика. М'яч прилетів прямісінько на голову Вячеславу Рябову і по дузі перелетів через голкіпера. За п'ять хвилин до перерви Олімпік міг відігратись – Яловенко скинув на Прядуна, і той з-за меж карного завдав гарматного пострілу під поперечину. Сарнавський у стрибку врятував криворіжців.

Після відпочинку Богдан знову виручив Кривбас від пострілу Яловенка у правий кут. Донеччани продовжили тиснути, але під кінець другої сорокап'ятихвилинки пропустили вдруге: Щедрий промчався лівим флангом і з меж штрафного прошив Шеремету. Часу, аби відігратись, вже не залишилось.

Перемога принесла Кривбасу 34 очки і залишила на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, Олімпік з 23-ма пунктами – п'ятий.

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