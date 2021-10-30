Бразильский Сан-Паулу согласился отпустить своего полузащитника Паулиньйо Бойю в Металлист, сообщает Аrqtricolor.com.

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Харьковский клуб заплатит 1,8 млн евро за 75% прав на 23-летнего футболиста. Директор "трехцветных" Марсело Барбаротти подтвердил, что переговоры по трансферу вышли на финальную стадию. В ближайшее время Паулиньйо отправится на медосмотр в Металлисте.

Напомним, контракт бразильца с Сан-Паулу действует до конца 2022 года. В настоящее время он выступает за Жувентуде на правах аренды. В текущем сезоне в 22-х матчах забил 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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