Первая лига: Кривбасс разгромил Олимпик с дебютным голом Хобленко, Оболонь и Подолье расписали ничью
Состоялись очередные матчи чемпионата Украины среди клубов Первой лиги. Читайте обзор на "Футбол 24".
Первая лига, 1 тур
Кривбасс – Олимпик – 4:1
Голы: Васин, 15, Щедрый, 37, 64, Хобленко, 87 – Кириенко 69
Подолье – Оболонь – 17:00
Нива Т – Полесье – начало в 18:45
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Первый тур нового сезона продлили еще три матча. Оболонь и Подолье за весь поединок так и не сподобились хотя бы на один забитый мяч – финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью.
Зато Кривбасс и Олимпик назабивали достаточно. Правда, заслуга в этом за хозяевами. Васин уже на 15-й минуте подстерег ошибку защитников и ударом с острого угла открыл счет. Позже Щедрый воспользовался еще большим ляпом зобороны – почти от центрального круга убежал на свидание с голкипером и удвоил преимущество.
В середине второй половины Щедрый оформил дубль, но очень быстро Кириенко после розыгрыша стандарта один мяч открывал. Однако в конце игры счет вновь стал разгромным. Алексей Хобленко, который вернулся после неудачной аренды в Норвегии, забил дебютный мяч за новую команду.