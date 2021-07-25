Перша ліга, 1 тур

Кривбас – Олімпік – 4:1

Голи: Васін, 15, Щедрий, 37, 64, Хобленко, 87 – Кірієнко 69

Поділля – Оболонь – 17:00

Нива Т – Полісся – початок о 18:45

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Перший тур нового сезону продовжили ще три матчі. Оболонь та Поділля за увесь поєдинок так і не спромоглися на бодай один забитий м'яч – фінальний свисток зафіксував "суху" нічию.

Натомість Кривбас та Олімпік назабивали вдосталь. Щоправда, заслуга в цьому за господарями. Васін вже на 15-й хвилині підстеріг помилку захисників і ударом з гострого кута відкрив рахунок. Згодом Щедрий скористався ще більшим ляпом оборонців – майже від центрального кола втік на побачення з голкіпером і подвоїв перевагу.

В середині другої половини Щедрий оформив дубль, але дуже швидко Кірієнко після розіграшу стандарту один м'яч відкривав. Однак наприкінці гри рахунок знову став розгромним. Олексій Хобленко, який повернувся з невдалої оренди в Норвегії, забив дебютний м'яч за нову команду.

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