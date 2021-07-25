Перша ліга: Кривбас розгромив Олімпік з дебютним голом Хобленка, Оболонь та Поділля розписали нічию
Відбулися чергові матчі чемпіонату України серед клубів Першої ліги. Читайте огляд на "Футбол 24".
Перша ліга, 1 тур
Кривбас – Олімпік – 4:1
Голи: Васін, 15, Щедрий, 37, 64, Хобленко, 87 – Кірієнко 69
Поділля – Оболонь – 17:00
Нива Т – Полісся – початок о 18:45
Перша ліга: Волинь та Агробізнес розписали бойову нічию, Прикарпаття познущалось з Ужгорода
Перший тур нового сезону продовжили ще три матчі. Оболонь та Поділля за увесь поєдинок так і не спромоглися на бодай один забитий м'яч – фінальний свисток зафіксував "суху" нічию.
Натомість Кривбас та Олімпік назабивали вдосталь. Щоправда, заслуга в цьому за господарями. Васін вже на 15-й хвилині підстеріг помилку захисників і ударом з гострого кута відкрив рахунок. Згодом Щедрий скористався ще більшим ляпом оборонців – майже від центрального кола втік на побачення з голкіпером і подвоїв перевагу.
В середині другої половини Щедрий оформив дубль, але дуже швидко Кірієнко після розіграшу стандарту один м'яч відкривав. Однак наприкінці гри рахунок знову став розгромним. Олексій Хобленко, який повернувся з невдалої оренди в Норвегії, забив дебютний м'яч за нову команду.