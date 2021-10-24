Украина, Первая лига, 15-й тур

Краматорск – Нива Т – 2:0

Голы: Зубков, 48, Даудов, 83

Нереализованный пенальти: Витенчук, 12 (Краматорск)

Ужгород – Олимпик – начало матча в 15:30

Металлист – Подолье – начало матча в 18:45

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В первом матче дня сошлись Краматорск и тернопольская Нива. Команды в турнирной таблице отделяло 5 позиций, однако в случае успеха дончане могли вплотную приблизиться к своему сопернику. Уже на 11-й минуте хозяева получили право на пенальти – Тарас Мороз плечом оттолкнул Юрия Сеницкого и этого оказалось достаточно, чтобы получить стандарт в свои ворота. Вадим Витенчук с отметки попал в штангу и счет остался без изменений. Нива огрызнулась в середине тайма: после навеса со штрафного Сергей Кисленко головой пытался направить мяч в ворота – сфера просвистела в считанных сантиметрах.

Сразу после перерыва хозяева забили: Денис Ндукве навесил с углового, с первым ударом кипер Нивы в падении справился, но на добивание от Руслана Зубкова не успел. Уже в следующей атаке тернополяне могли отыграться, когда в собственной штрафной кто-то из защитников махнул ногой мимо мяча, но удар у гостей также не удался. Впоследствии Владислав Дворовенко с острого угла пытался найти щель между штангой и голкипером, но защитник помешал представителю Нивы восстановить статус-кво. В середине второй сорокапятиминутки Кисленко упал в штрафной Краматорска и игроки требовали пенальти. Арбитр в ответ выписал пострадавшему "горчичник" за симуляцию. Гости продолжали искать счастья в нападении и нарвались на контратаку в конце матча: Марат Даудов результативно замкнул прострел от Алексея Геловани и снял все вопросы о победителе.

Победа принесла Краматорску 18 очков и девятое место турнирной таблицы, Нива с 19-ю пунктами осталась седьмой.

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