Україна, Перша ліга, 15-й тур

Краматорськ – Нива Т – 2:0

Голи: Зубков, 48, Даудов, 83

Нереалізований пенальті: Вітенчук, 12 (Краматорськ)

Ужгород – Олімпік – початок матчу о 15:30

Металіст – Поділля – початок матчу о 18:45

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У першому матчі дня зійшлись Краматорськ та тернопільська Нива. Команди у турнірній таблиці відділяло 5 позицій, проте у разі успіху донеччани могли впритул наблизитись до свого суперника. Вже на 11-й хвилині господарі здобули право на пенальті – Тарас Мороз плечем відштовхнув Юрія Сеницького і цього виявилось достатньо, аби отримати стандарт у свої ворота. Вадим Вітенчук з позначки поцілив у стійку і рахунок залишився без змін. Нива огризнулась в середині тайму: після навісу зі штрафного Сергій Кисленко головою намагався спрямувати м'яч у ворота – сфера просвистіла у лічених сантиметрах.

Одразу по перерві господарі забили: Денис Ндукве навісив з кутового, з першим ударом кіпер Ниви у падінні впорався, але на добивання від Руслана Зубкова не встиг. Вже у наступній атаці тернополяни могли відігратись, коли у власному штрафному хтось з захисників махнув ногою повз м'яч, але удар у гостей також не вдався. Згодом Владислав Дворовенко з гострого кута намагався знайти шпарину між штангою і голкіпером, але захисник завадив представнику Ниви відновити статус-кво. В середині другої сорокап'ятихвилинки Кисленко впав у штрафному майданчику Краматорська і гравці вимагали пенальті. Арбітр, натомість, виписав постраждалому "гірчичник" за симуляцію. Гості продовжували шукати щастя у нападі і нарвались на контратаку наприкінці матчу: Марат Даудов результативно замкнув простріл від Олексія Геловані і зняв всі питання щодо переможця.

Звитяга принесла Краматорську 18 очок і дев'яту сходинку турнірної таблиці, Нива з 19-ма пунктами залишилась сьомою.

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