Бывший наставник Ворсклы Юрий Максимов нашел новое место работы для себя.

Полесье на своем официальном сайте сообщило о назначении Юрия Максимова на должность спортивного директора клуба.

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Отмечается, что стороны окончательно согласовали сотрудничество сегодня, 21 апреля. До этого Юрий Вильевич был безработным после увольнения с должности наставника Ворсклы.

Заметим, что Полесье является лидером Первой лиги, имея в активе 19 очков (житомирский клуб оказался в группе на повышение по итогам первого круга).

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