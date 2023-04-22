Максимов официально стал спортивным директором Полесья
22 апреля 00:40 - Читати українською
Бывший наставник Ворсклы Юрий Максимов нашел новое место работы для себя.
Полесье на своем официальном сайте сообщило о назначении Юрия Максимова на должность спортивного директора клуба.
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Отмечается, что стороны окончательно согласовали сотрудничество сегодня, 21 апреля. До этого Юрий Вильевич был безработным после увольнения с должности наставника Ворсклы.
Заметим, что Полесье является лидером Первой лиги, имея в активе 19 очков (житомирский клуб оказался в группе на повышение по итогам первого круга).
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