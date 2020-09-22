Безсмертна українська класика знову прозвучала під час трансляції футбольного матчу.

У понеділок, 21 вересня, відбувся черговий тур Першої ліги, в якому, серед інших, зустрічались краматорський Авангард та дебютант другого за силою дивізіону ВПК-Агро (2:3). Команди провели видовищний матч, в якому було забито 5 голів, а перемогу святкували гості.

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Однак не це вразило уболівальників. Зі стартовим свистком про початок матчу коментатор поєдинку Микола Гись процитував в ефірі рядки віршу Максима Рильського "Запахла осінь в'ялим тютюном", чим викликав ностальгію у справжніх поціновувачів якісного українського коментування.

Нагадаємо, свого часу знаменитий коментатор Денис Босянок уславився цитуванням поезій Вільяма Шекспіра, Ліни Костенко і Тамари Коломієць.

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