Первая лига, 3-й тур

Верес – Прикарпатье – 3:0

Голы: Соломка, 21, Пасич, 43, Дахновский, 45

Удаление: Мелинишин (Прикарпатье)

Горняк-Спорт – Кремень – 2:0

Голы: Батюшин, 65, Герт, 86

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Верес принимал Прикарпатье на своем поле. К слову, на матче были болельщики. В статусе хозяинов "народные" начали поединок агрессивно и решили судьбу матча уже в первом тайме. На 21 минуте отличился Соломка, Пасич забил на 43, а Дахновский поставил жирную точку в первой половине встречи, забив еще один гол в раздевалку. Во втором тайме команды не отличались. 3:0 и Верес одерживает первую победу в текущем сезоне Первой лиги. У клуба из Ровно теперь 4 очка и 5 место. Прикарпатья с нулем пунктов остается на дне турнирной таблицы.

Горняк-Спорт встречался с Кременем. Первый тайм был достаточно ровным по игре, однако уже во второй половине встречи хозяева взяли поединок под свой контроль. Сначала Батюшин забил 63, а на 86 Герт отличился в воротах Кремня и установил окончательный счет на табло - 2:0. Горняк-Спорт одержал первую победу в сезоне и вышел на 4 место Первой лиги, имея в своем активе 4 пункта. Кремень с 4 очками расположился на 7 строчке.

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