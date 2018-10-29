Первая Лига: Колос спасается в матче с СК Днепр-1, Волынь делает камбэк во встрече с Рухом

Состоялись очередные матчи 13-го тура Первой лиги Украины.

В центральном матче тура Колос принимал лидера турнирной таблицы СК Днепр-1.

Игра в первой половине была ровной, изредка команды создавали моменты, поэтому голов зрители не увидели. Уже после перерыва гости открыли счет, и казалось, сняли вопрос о победителе встречи. Однако на второй коменсований минуте игроки Колоса сравняли счет.

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Рух уже на 3-й минуте показал Волыни, кто хозяин поединка, открыв счет. Гости старались сразу выровнять паритет, но игроки Руха удачно оборонялись. После перерыва игроки Волыни добились своего, сравняв счет на 59-й минуте, а затем добили соперника еще двумя мячами.

Перша ліга, 13-й тур

Авангард – Балкани – 1:2

Голи: Кірієнко, 22 – Саламаха, 30, 88

Гірник-Спорт – Агробізнес – 1:1

Голи: Сікорськи, 46 (пен) – Семенець, 36

Колос – СК Дніпро-1 – 1:1

Голи: Джемаль, 90+2 – Куліш, 69

Рух – Волинь – 1:3

Голи: Нікітюк, 3 – Карпенко, 59, Заставний, 60 (аг.), Яковлєв, 78

Зірка – Металіст 1925 – 0:3

Голи: Поспєлов, 6, Давидов, 25, Романов, 48