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Перша Ліга: Колос рятується у матчі з СК Дніпро-1, Волинь робить камбек у зустрічі з Рухом

20 жовтня 18:06 838 Читать на русском
Перша Ліга: Колос рятується у матчі з СК Дніпро-1, Волинь робить камбек у зустрічі з Рухом
Рух – Волинь / Фото з соцмереж

Відбулись чергові матчі 13-го туру Першої ліги України.

У центральному матчі туру Колос приймав лідера турнірної таблиці СК Дніпро-1.

Гра у першій половині була рівною, зрідка команди створювали моменти, тому голів глядачі не побачили. Вже після перерви гості відкрили рахунок, і здавалося, зняли питання про переможця зустрічі. Проте на 2-ій коменсованій хвилині гравці Колоса зрівняли рахунок.

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Рух вже на 3-й хвилині показав Волині, хто господар поєдинку, відкривши рахунок. Гості старались відразу вирівняти паритет, та гравці Руха вдало оборонялись. Після перерви гравці Волині досягли свого, зрівнявши рахунок на 59-й хвилині, а потім добили суперника ще двома м'ячами.

Перша ліга, 13-й тур

Авангард – Балкани – 1:2

Голи: Кірієнко, 22 – Саламаха, 30, 88

Гірник-Спорт – Агробізнес – 1:1

Голи: Сікорськи, 46 (пен) – Семенець, 36

Колос – СК Дніпро-1 – 1:1

Голи: Джемаль, 90+2 – Куліш, 69

Рух – Волинь – 1:3

Голи: Нікітюк, 3 – Карпенко, 59, Заставний, 60 (аг.), Яковлєв, 78

Зірка – Металіст 1925 – 0:3

Голи: Поспєлов, 6, Давидов, 25, Романов, 48

Перша ліга14 турКолос (Бориспіль)

Колос - СК Дніпро-1: Субота 20 жовтня 2018

Колос
Матч завершено
1 : 1
СК Дніпро-1
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