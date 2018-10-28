Перша Ліга: Колос рятується у матчі з СК Дніпро-1, Волинь робить камбек у зустрічі з Рухом

Відбулись чергові матчі 13-го туру Першої ліги України.
У центральному матчі туру Колос приймав лідера турнірної таблиці СК Дніпро-1.
Гра у першій половині була рівною, зрідка команди створювали моменти, тому голів глядачі не побачили. Вже після перерви гості відкрили рахунок, і здавалося, зняли питання про переможця зустрічі. Проте на 2-ій коменсованій хвилині гравці Колоса зрівняли рахунок.
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Рух вже на 3-й хвилині показав Волині, хто господар поєдинку, відкривши рахунок. Гості старались відразу вирівняти паритет, та гравці Руха вдало оборонялись. Після перерви гравці Волині досягли свого, зрівнявши рахунок на 59-й хвилині, а потім добили суперника ще двома м'ячами.
Перша ліга, 13-й тур
Авангард – Балкани – 1:2
Голи: Кірієнко, 22 – Саламаха, 30, 88
Гірник-Спорт – Агробізнес – 1:1
Голи: Сікорськи, 46 (пен) – Семенець, 36
Колос – СК Дніпро-1 – 1:1
Голи: Джемаль, 90+2 – Куліш, 69
Рух – Волинь – 1:3
Голи: Нікітюк, 3 – Карпенко, 59, Заставний, 60 (аг.), Яковлєв, 78
Зірка – Металіст 1925 – 0:3
Голи: Поспєлов, 6, Давидов, 25, Романов, 48