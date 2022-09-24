Первая лига, 5 тур

Группа А

Прикарпатье – Диназ – 0:1

Гол: Старенький, 51

Удаление: Мораренко, 55 (Диназ)

Карпаты Львов – Эпицентр – 0:2

Голы: Гирный, 14, 38 (пен)

Группа Б

Горняк-Спорт – Оболонь – 2:0

Голы: Сёмка, 26 (пен), Шинкаренко, 72

Скорук – МФК Металлург – матч перенесен

Игровой день начался в Ивано-Франковске поединком Прикарпатья и Диназа. Первый тайм голов не принес, а на старте второй половины игры Сергей Старенький вывел Диназ вперед. Полузащитник с большим опытом игры в УПЛ поразил дальний угол ворот Прикарпатья. Этот гол 38-летнего ветерана стал единственным. 0:1 – Диназ одержал первую победу в сезоне, хоть и играл в меньшинстве 40 минут после удаления Мораренко. Команда знаменитого Александра Головко набрала 5 очков. У Прикарпатья 7 баллов.

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Карпаты, еще не потерявшие ни одного очка, во Львове принимали Эпицентр. Старт игры был за гостями, которые забили быстрый гол. На 14-й минуте кипер "львов" Роман Лёпка выбил мяч прямо на Максима Гирного, а тот из-за пределов штрафной мощно пробил под перекладину. Еще до перерыва счет стал 0:2 – Гирный с пенальти оформил дубль. В предыдущем туре львовяне смогли переломить ход игры с Диназом, но сегодня повторения не произошло. Более того, подопечные Тлумака вообще не забили. 0:2 – Эпицентр, который возглавляет Сергей Нагорняк, нанес Карпатам первое поражение в сезоне. Несмотря на это, "зелено-белые" остались лидером группы А.

В группе Б аутсайдер Горняк-Спорт принимал Оболонь, которая лидировала в таблице. Счет открыл именно андердог – в середине первого тайма Артем Сёмка реализовал пенальти. Во второй половине игры Горняк-Спорт забил еще раз – Шинкаренко расстрелял ворота после подачи углового. 2:0 – неожиданная победа команды из Полтавщины, которая стала для нее первой в чемпионате. Оболонь впервые проиграла, но с 10 очками все еще возглавляет таблицу группы Б.

Еще один поединок группы Б между Скоруком (Никополь) и запорожским МФК Металлург перенесли из-за роста обстрелов региона российскими войсками. Новую дату игры сообщат позже.