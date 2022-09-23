Первая лига: Нива Т продолжила серию поражений ФСК Мариуполь, Полтава уверенно одолела Кремень
Состоялись первые матчи 5-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матчах Футбол 24.
Первая лига 2022/23, 5-й тур
Группа А
ФСК Мариуполь – Нива Т – 0:2
Голы: Зинь, 24, Хруставка, 47
Группа Б
Полтава – Кремень – 2:0
Голы: Щербак, 44, Стрельцов, 82
Тернопольская Нива одержала убедительную победу над ФСК Мариуполем. Зинь открыл счет на 24 минуте, а после перерыва Хруставка установил окончательный счет. В матче из группы Б Полтава обыграла Кремень с таким же счетом – Щербак в конце первого тайма и Стрельцов под занавес матча сделали результат.
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Таким образом, Нива Т набрала 5 очков и осталась пятой, а ФСК Мариуполь с 1 пунктом остался последним в группе А. Полтава в группе Б набрала первые очки и поднялась на шестую строчку, а Кремень с 7 очками остался четвертым.
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