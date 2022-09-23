Первая лига 2022/23, 5-й тур

Группа А

ФСК Мариуполь – Нива Т – 0:2

Голы: Зинь, 24, Хруставка, 47

Группа Б

Полтава – Кремень – 2:0

Голы: Щербак, 44, Стрельцов, 82

Тернопольская Нива одержала убедительную победу над ФСК Мариуполем. Зинь открыл счет на 24 минуте, а после перерыва Хруставка установил окончательный счет. В матче из группы Б Полтава обыграла Кремень с таким же счетом – Щербак в конце первого тайма и Стрельцов под занавес матча сделали результат.

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Таким образом, Нива Т набрала 5 очков и осталась пятой, а ФСК Мариуполь с 1 пунктом остался последним в группе А. Полтава в группе Б набрала первые очки и поднялась на шестую строчку, а Кремень с 7 очками остался четвертым.

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