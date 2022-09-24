Перша ліга, 5 тур

Група А

Прикарпаття – Діназ – 0:1

Гол: Старенький, 51

Вилучення: Мораренко, 55 (Діназ)

Карпати Львів – Епіцентр – 0:2

Голи: Гірний, 14, 38 (пен)

Група Б

Гірник-Спорт – Оболонь – 2:0

Голи: Сьомка, 26 (пен), Шинкаренко, 72

Скорук – МФК Металург – матч перенесений

Ігровий день розпочався в Івано-Франківську поєдинком між Прикарпаттям і Діназом. Перший тайм голів не приніс, а на старті другої половини гри Сергій Старенький вивів Діназ вперед. Півзахисник з великим досвідом гри в УПЛ вразив дальній кут воріт Прикарпаття. Цей гол 38-річного ветерана став єдиним. 0:1 – Діназ здобув першу перемогу в сезоні, хоч і грав у меншості 40 хвилин після вилучення Мораренка. Команда знаменитого Олександра Головка набрала 5 очок. У Прикарпаття 7 балів.

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Карпати, які ще не втратили жодного очка, у Львові приймали Епіцентр. Старт гри був за гостями, які забили швидкий гол. На 14-й хвилині кіпер "левів" Роман Льопка вибив м'яч просто на Максима Гірного, а той з-за меж штрафного потужно пробив під поперечину. Ще до перерви рахунок став 0:2 – Гірний з пенальті оформив дубль. У попередньому турі львів'яни змогли переламати хід гри з Діназом, але сьогодні повторення не сталося. Більше того, підопічні Тлумака взагалі не забили. 0:2 – Епіцентр, який очолює Сергій Нагорняк, завдав Карпатам першої поразки в сезоні. Попри це, "зелено-білі" залишилися лідером групи А.

У групі Б аутсайдер Гірник-Спорт приймав Оболонь, яка лідирувала в таблиці. Рахунок відкрив саме андердог – в середині першого тайму Артем Сьомка реалізував пенальті. У другі половині гри Гірник-Спорт забив ще раз – Шинкаренко розстріляв ворота після подачі кутового. 2:0 – несподівана перемога команди з Полтавщини, яка стала для неї першою в чемпіонаті. Оболонь вперше програла, але з 10-ма очками все ще очолює таблицю групи Б.

Ще один поєдинок групи Б між Скоруком (Нікополь) і запорізьким МФК Металург перенесли через зростання кількості обстрілів регіону російськими військами. Нову дату гри повідомлять згодом.