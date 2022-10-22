Перша ліга, 9-й тур

Діназ – Буковина – 1:1

Голи: Ічанський, 27 – Палагнюк, 64 (пен.)

Полісся – Епіцентр – 3:0

Голи: Будківський, 23, 65, Янаков, 67

Карпати – Нива Тернопіль – 1:0

Гол: Махнєв, 90+2

Діназ та Буковина розійшлись миром. Ічанський не без допомоги суперників відкрив рахунок у зустрічі в першому таймі, а Палагнюк з пенальті зрівняв ситуацію на табло. Команди залишились на 6 та 7 сходинках.

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Яскравий поєдинок провело Полісся, яке приймало Епіцентр. Одним із героїв зустрічі став відомий нападник Пилип Будківський. Форвард чудово головою замкнув подачу з правого флангу, пробивши повз кіпера. По перерві Пилип відзначився ідентичним голом – подача й удар головою. Захисники висновків не зробили й вкотре програли боротьбу. Крапку у зустрічі поставив Янаков, пробивши голкіпера з лінії штрафного. Житомиряни набрали 25 пунктів та закріпили лідерство. Епіцентр залишився третім.

Закривало програму ігрового дня протистояння Карпат та тернопільської Ниви на стадіоні Україна. Львів'яни після ефектного старту сезону виграли всього один матч з чотирьох останніх, тож сьогодні була потрібна перемога, щоб Полісся не пішло у відрив. "Леви" атакували, але могли пропускати. У першому таймі Дуць після кутового ледь не забив у свої ворота, але кількома миттєвостями пізніше вже стріляв у чужі. Кіпер Ниви врятував.

Одразу по перерві стійка врятувала Карпати від пропущеного м'яча. Підопічні Тлумака активно пішли в атаку. На 64-й після удару Таранухи неймовірний сейв видав голкіпер Механів. Нива огризалась, але підводила реалізація, зокрема у моменті з ударом Волохатого. Та все ж львів'яни досягли бажаного – у доданий арбітром час Чачуа подав, а Махнєв головою перевів сферу у ворота. Карпати набрали 19 залікових балів, Нива з 12 пунктами залишилась четвертою.

Турнірна таблиця Першої ліги