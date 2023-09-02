Состоялись очередные матчи 6-го тура чемпионата Украины в Первой лиге. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 6 тур

Чернигов – Кремень – 2:3

Голы: Сердюк, 4, 28 – Савицкий, 45, Трофимюк, 51, 90

Карпаты – Эпицентр – 2:0

Голы: Кристиан, 80, Равлик, 87

Буковина – Металлист – 1:0

Гол: Палагнюк, 76

В Группе Б Кремень немного улучшил свое положение благодаря волевой победе над другим аутсайдером – Черниговом. Правда, для гостей все началось очень перспективно. Сердюк забил дважды, но Кремень постепенно нивелировал отставание в счете, а к концу матча забил победный.

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Карпаты продолжают борьбу за лидерство. Подопечные Мирона Маркевича долго искали ключи к воротам Эпицентра. Помогло появление Кристиана. Дебютант одним из первых касаний мяча открыл счет, а закрепил преимущество "львов" Равлик, которому удался очень красивый удар в девятку. Львовяне хотя бы временно возглавили Группу А.

У Металлиста все плохо. Харьковчане потерпели второе поражение подряд – на этот раз от Буковины, с которой до матча имели одинаковое количество очков. В общей сложности "желто-синие" проиграли четыре из шести матчей и остаются предпоследними.