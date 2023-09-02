Відбулися чергові матчі 6-го туру чемпіонату України в Першій лізі. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 6 тур

Чернігів – Кремінь – 2:3

Голи: Сердюк, 4, 28 – Савицький, 45, Трофимюк, 51, 90

Карпати – Епіцентр – 2:0

Голи: Крістіан, 80, Равлик, 87

Буковина – Металіст – 1:0

Гол: Палагнюк, 76

У Групі Б Кремінь трохи покращив своє становище завдяки вольовій перемозі над іншим аутсайдером – Черніговом. Щоправда, для гостей все почалося дуже перспективно. Сердюк забив двічі, але Кремінь поступово нівелював відставання в рахунку, а під кінець матчу забив переможний.

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Карпати продовжують боротьбу за лідерство. Підопічні Мирона Маркевича довго шукали ключі до воріт Епіцентра. Допомогла поява Крістіана. Дебютант одним із перших дотиків до м'яча відкрив рахунок, а закріпив перевагу "левів" Равлик, якому вдався дуже красивий удар у дев'ятку. Львів'яни бодай тимчасово очолили Групу А.

У Металіста все погано. Харків'яни зазнали другої поразки поспіль – цього разу від Буковини, з якою до матчі мали однакову кількість очок. Загалом "жовто-сині" програли чотири з шести матчів і залишаються передостанніми.