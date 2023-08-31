Карпаты подписали сенсационного новичка – игрок еще 2 месяца назад выступал на любительском уровне
20:44 - Читати українською
Львовский клуб усилил линию полузащиты – ко "львам" присоединился нападающий Виталий Равлик.
Карпаты на своем официальном сайте объявили о подписании форварда Виталия Равлика.
Карпаты официально подписали защитника европейской сборной за 585 тысяч евро
Интересно, что 23-летний нападающий еще 2 месяца назад выступал на любительском уровне во Львовской области. Равлик выступал за Агробизнес, который только с этого сезона возобновил выступления в Первой лиге.
Добавим, что Виталий имеет достаточно неплохие статистические показатели этого сезона – 2 гола в 5 поединках.
Карпаты разгромили Металлист и захватили лидерство в Первой лиге – кипер харьковчан пустил "бабочку" в трехчасовом матче
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter