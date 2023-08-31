Карпаты на своем официальном сайте объявили о подписании форварда Виталия Равлика.

Карпаты официально подписали защитника европейской сборной за 585 тысяч евро

Интересно, что 23-летний нападающий еще 2 месяца назад выступал на любительском уровне во Львовской области. Равлик выступал за Агробизнес, который только с этого сезона возобновил выступления в Первой лиге.

Добавим, что Виталий имеет достаточно неплохие статистические показатели этого сезона – 2 гола в 5 поединках.

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