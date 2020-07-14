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Минай переживает серьезный кадровый кризис – закарпатскую команду покинуло сразу восемь футболистов

17:27 - Читати українською
Минай переживает серьезный кадровый кризис – закарпатскую команду покинуло сразу восемь футболистов
Олег Маик (слева) / ФК Минай

Один из лидеров Первой лиги переживает серьезный отток кадров.

Восемь футболистов основного состава Миная решили не продлевать контракты с клубом, сообщает официальный сайт закарпатской команды.

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Коллектив Василия Кобина покинули Максим Гавриленко, Вадим Страшкевич, Олег Маик, Орхан Ибадов, Антон Кича и Артем Кулинич. Также закончилась аренда бразильских легионеров Антонио Сантоса и Энрике Араужо. Лидером по количеству матчей был Гавриленко, который присоединился к Минаю еще во Второй лиге и провел за клуб 47 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Столько же голов успел забить в 21 встрече и экс-форвард Динамо Маик.

Напомним, Минай после 23-х туров в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место, набрав 44 очка. От лидера – Ингульца – закарпатцы отстают на три пункта.

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Вадим Вадим Страшкевич Первая лига Минай Минай Орхан Орхан Ибадов Энрике Энрике Араужо Максим Максим Гавриленко Антонио Антонио Сантос Антон Антон Кича
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