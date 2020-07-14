Металлист 1925 на своем поле сенсационно уступил Авангарду и ухудшил шансы на выход в УПЛ

В матче 24-го тура Первой лиги Авангард на выезде минимально одолел Металлист 1925. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 24-й тур

Металлист 1925 – Авангард – 0:1

Гол: Нехтий, 1

Удаление: Цвиренко, 39 (Металлист-1925, красная карточка)

Металлист 1925 готовит обращение в КДК УАФ из-за поражения против Миная, – СМИ

После поражения в предыдущем туре от Миная Металлист 1925 выпал из тройки лидеров Первой лиги. Поэтому в нынешнем поединке против середняка турнирной таблицы Авангарда, который обезопасил себя от вылета и не ставил каких-то высоких целей на завершение сезона, команда Андрея Демченко твердо планировала взять необходимые три очка.

Героем поединка стал экс-воспитанник Шахтера Владислав Нехтий. Уже на первой минуте матча он перевернул все планы харьковчан с ног на голову: воспользовавшись провалом в центре поля, он убежал в отрыв, обыграл защитника и загнал мяч в сетку, открыв счет в матче. А под конец первой сорокапятиминутки он же заставил сфолить на себе Максима Цвиренко и арбитр, трактуя это нарушение как фол последней надежды, оставил харьковчан в меньшинстве. После перерыва хозяева прикладывали титанические сверхусилия чтобы вырвать хотя бы ничью, однако фортуна в тот вечер была не на их стороне.

Как следствие, поражение оставило хозяев с 44 очками на четвертом месте, Авангард набрал 41 балл и поднялся на восьмое место.

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