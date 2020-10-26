Первая лига 2020/21, 9-й тур

Верес – Агробизнес – 2:0

Голы: Шестаков, 22, 33

Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 3:0

Голы: Козыренко, 23, 51, 84

Прикарпатье – Николаев – 0:1

Гол: Кулинич, 55

Кремень – ВПК-Агро – начало в 15:00

Волынь – Полесье – начало в 16:00

Оболонь – Кристалл – начало в 18:00

Черноморец – Нива Т – начало в 19:00

Верес дома уверенно обыграл Агробизнес. Хозяева оформили победу еще в первом тайме благодаря дублю Шестакова, который сначала переправил мяч в ворота в падении после розыгрыша углового, а чуть позже замкнул подачу от угла поля.

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Горняк-Спорт разбил Металлист 1925. Клуб с Горишних Плавней также имел своего героя – Козыренко, трижды забил харьковчанам. В первом тайме нападающий переправил мяч в ворота после передачи с фланга, а после перерыва классным ударом в девятку из-за пределов штрафной удвоил преимущество. А на последних минутах Горняк-Спорт воспользовался ошибкой защитника и Козыренко ничего не оставалось как забить в пустые ворота.

Николаев минимально обыграл Прикарпатье. Единственный гол в матче забил Кулинич, и сделал это в яркой манере: после вбрасывания из аута и выноса из штрафной партнер сбросил Кулиничу в касание, а тот принял мяч на грудь и с лету за пределов штрафной пробил голкипера.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ