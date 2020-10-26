Первая лига: Горняк-Спорт разгромил Металлист 1925, Верес и Николаев поднялись в топ-5
В понедельник, 26 октября, состоялись матчи 9-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Первая лига 2020/21, 9-й тур
Верес – Агробизнес – 2:0
Голы: Шестаков, 22, 33
Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 3:0
Голы: Козыренко, 23, 51, 84
Прикарпатье – Николаев – 0:1
Гол: Кулинич, 55
Кремень – ВПК-Агро – начало в 15:00
Волынь – Полесье – начало в 16:00
Оболонь – Кристалл – начало в 18:00
Черноморец – Нива Т – начало в 19:00
Верес дома уверенно обыграл Агробизнес. Хозяева оформили победу еще в первом тайме благодаря дублю Шестакова, который сначала переправил мяч в ворота в падении после розыгрыша углового, а чуть позже замкнул подачу от угла поля.
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Горняк-Спорт разбил Металлист 1925. Клуб с Горишних Плавней также имел своего героя – Козыренко, трижды забил харьковчанам. В первом тайме нападающий переправил мяч в ворота после передачи с фланга, а после перерыва классным ударом в девятку из-за пределов штрафной удвоил преимущество. А на последних минутах Горняк-Спорт воспользовался ошибкой защитника и Козыренко ничего не оставалось как забить в пустые ворота.
Николаев минимально обыграл Прикарпатье. Единственный гол в матче забил Кулинич, и сделал это в яркой манере: после вбрасывания из аута и выноса из штрафной партнер сбросил Кулиничу в касание, а тот принял мяч на грудь и с лету за пределов штрафной пробил голкипера.