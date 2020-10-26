Перша ліга 2020/21, 9-й тур

Верес – Агробізнес – 2:0

Голи: Шестаков, 22, 33

Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 3:0

Голи: Козиренко, 23, 51, 84

Прикарпаття – Миколаїв – 0:1

Гол: Кулинич, 55

Кремінь – ВПК-Агро – початок о 15:00

Волинь – Полісся – початок о 16:00

Оболонь – Кристал – початок о 18:00

Чорноморець – Нива Т – початок о 19:00

Верес вдома впевнено обіграв Агробізнес. Господарі оформили перемогу ще в першому таймі завдяки дублю Шестакова, який спочатку переправив м'яч у ворота у падінні після розіграшу кутового, а трохи згодом замкнув подачу від кута поля.

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Гірник-Спорт розбив Металіст 1925. Клуб з Горішніх Плавнів також мав свого героя – Козиренка, який тричі забив харків'янам. У першому таймі нападник переправив м'яч у ворота після передачі з флангу, а по перерві класним ударом у дев'ятку з-за меж штрафного подвоїв перевагу. А на останніх хвилинах Гірник-Спорт скористався помилкою захисника і Козиренку нічого не лишалось як забити у порожні ворота.

Миколаїв мінімально обіграв Прикарпаття. Єдиний гол у матчі забив Кулинич, і зробив це у яскравій манері: після вкидання з аута та виносу зі штрафного партнер скинув Кулиничу у дотик, а той прийняв м'яч на груди і з лету за меж штрафного пробив голкіпера.

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