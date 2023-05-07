Первая лига, группа выбывания. 5 тур

Буковина – Полтава – 2:2

Голы: Сергийчук, 56, Пець, 62 – Костенко, 5 (п), Горжуй, 13

ФСК Мариуполь – Чернигов

Голы: Быковский, 73 – Зенченко, 25

Чернигов за два последних тура набрал всего одно очко и скатился на второе место в турнирной таблице. Сегодня северяне могли официально обеспечить себе место в Первой лиге на следующий сезон, но расписали ничью с предпоследней командой первенства. ФСК Мариуполь сейчас важно каждое очко, чтобы избежать хотя бы прямого вылета. Пока команда находится в зоне переходных матчей.

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Полтава уже могла бы спокойно доигрывать сезон, но демонстрирует небывалую щедрость. Второй тур подряд "горожане" на протяжении матча имели преимущество в два мяча, но позволяли соперникам отыгрываться. Вслед за Диназом этот трюк проделала Буковина.