Перша ліга: ФСК Маріуполь сенсаційно забрав очки в лідера, Полтава другий тур поспіль втратила перемогу
Завершився черговий тур Першої ліги у групі вибування. Результати – в цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга, група вибування. 5 тур
Буковина – Полтава – 2:2
Голи: Сергійчук, 56, Пець, 62 – Костенко, 5 (п), Горжуй, 13
ФСК Маріуполь – Чернігів
Голи: Биковський, 73 – Зенченко, 25
Чернігів за два останні тури набрав лише одне очко і скотився на друге місце в турнірній таблиці. Сьогодні сіверяни могли офіційно забезпечити собі місце в Першій лізі на наступний сезон, але розписали нічию з передостанньою командою першості. ФСК Маріуполь зараз важливе кожне очко, щоб уникнути бодай прямого вильоту. Поки команда перебуває в зоні перехідних матчів.
Карпати сенсаційно втратили очки з аутсайдером чемпіонської групи Першої ліги – "леви" погіршили шанси на вихід в УПЛ
Полтава вже могла б спокійно догравати сезон, але демонструє нечувану щедрість. Другий тур поспіль "містяни" упродовж матчу мали перевагу в два м'ячі, але дозволяли суперникам відіграватися. Слідом за Діназом цей трюк виконала Буковина.