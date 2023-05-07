Перша ліга, група вибування. 5 тур

Буковина – Полтава – 2:2

Голи: Сергійчук, 56, Пець, 62 – Костенко, 5 (п), Горжуй, 13

ФСК Маріуполь – Чернігів

Голи: Биковський, 73 – Зенченко, 25

Чернігів за два останні тури набрав лише одне очко і скотився на друге місце в турнірній таблиці. Сьогодні сіверяни могли офіційно забезпечити собі місце в Першій лізі на наступний сезон, але розписали нічию з передостанньою командою першості. ФСК Маріуполь зараз важливе кожне очко, щоб уникнути бодай прямого вильоту. Поки команда перебуває в зоні перехідних матчів.

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Полтава вже могла б спокійно догравати сезон, але демонструє нечувану щедрість. Другий тур поспіль "містяни" упродовж матчу мали перевагу в два м'ячі, але дозволяли суперникам відіграватися. Слідом за Діназом цей трюк виконала Буковина.