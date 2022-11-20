В поединке 13-го тура Первой лиги Прикарпатье – Карпаты (0:2) случился очень необычный эпизод. Скорее всего, инцидент будет иметь продолжение.

Карпаты уверенно добыли три очка в Ивано-Франковске благодаря голам Дуця и Галенкова еще до перерыва. Несмотря на это, подопечные Андрея Тлумака могут потерять победу.

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Дело в том, что в течение минуты "львы" играли с 12-ю футболистами одновременно. На 58-й минуте Андрей Тлумак провел двойную замену. Вместо Шаха и Николая Когута вышли Кожанов и Лень. Если Артур Шах ушел с поля, то Когут почему-то остался. Арбитр матча Дмитрий Кривушкин не сразу заметил это. Через минуту игры 12 на 11 Когут получил желтую карточку и таки завершил игру.

Если посмотреть видео и посчитать игроков в зеленых футболках, станет заметно, что действительно у Карпат было 11 полевых игроков плюс вратарь.

Теперь львовскому клубу грозит техническое поражение. Пункт 12 статьи 27 Регламента ПФЛ предусматривает следующее: "Если футболист, который заменен до начала или в процессе матча, или удален, или не внесен в рапорт арбитра, в дальнейшем непосредственно участвовал в матче, то команде засчитывается поражение 0:3, команде-сопернице – победа 3:0, а к клубу применяются дисциплинарные санкции".

Интересно, что Дмитрий Кривушкин, работавший на матче, не должен был быть арбитром этого поединка. За несколько дней до игры харьковского рефери назначили вместо Дениса Резникова, который по семейным обстоятельствам не смог отработать игру.