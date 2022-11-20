Защитник Львова Сергей Симинин заявил, что Карпаты не слишком красиво попрощались с ним этим летом.

"Я сделал операцию, возобновлялся, но о решении не продлевать со мной контракт узнал из интернета. Заканчивать с футболом пока не собирался.

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В клубе никто не выходил на меня. Я знал, что 30 июня истекал контракт, залечивал травму. Так и попрощались, то есть никак", – цитирует Симинина Український футбол.

Сергей провел в футболке "львов" целый сезон, но только трижды выходил на поле в Кубке Украины. После длительных поисков клуба ветерана приютил Львов. За новую команду Симинин еще не дебютировал.

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