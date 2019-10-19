Перша ліга: Чорноморець у дебютному матчі Маркевича поступився Агробізнесу

Колишня команда Остапа Маркевича завдала поразки одеському Чорноморцю (2:0). Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 14-й тур

Агробізнес – Чорноморець – 2:0

Голи: Кухарук, 3, Педро, 85

Остап Маркевич очолив Чорноморець

У першому матчі 14-го туру Агробізнес на власному полі завдав поразки Чорноморцю. Цікаво, що одеситів очолює Остап Маркевич, який 6 жовтня подав у відставку з поста наставника Агробізнеса. Вже на 3-й хвилині Андрій Кухарук відкрив рахунок у матчі. Обидві команди мали шанси аби змінити рахунок на табло, однак поєдинок впевнено добігав свого кінця. Та наприкінці матчу іспанський захисник господарів Гарсія Педро прорвався до штрафного майданчика суперника і влучним ударом поставив жирну крапку у матчі.

Ця перемога принесла Агробізнесу 28 очок і підняла команду на першу сходину (принаймні поки свій матч не зіграє Оболонь-Бровар). Чорноморець з 15-ма пунктами посідає десяту сходинку.

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