Первая лига: Черкащина благодаря роскошному голу прервала сумасшедшую серию поражений

Первая лига, 23 тур
МФК Металлург – ОПФК Черкащина – 1:1
Голы: Сачко, 34 – Малей, 27
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В матче аутсайдеров первенства оба гола были забиты в середине первого тайма. Сначала Малей мощным ударом из-за пределов штрафной вывел гостей вперед, но вскоре Сачко попал в девятку ворот, откликнувшись на подачу с углового. Больше голов в отчетной встрече не было.
Для Черкащины этот результат – маленький подвиг, ведь команда прервала серию поражений, которая насчитывала уже 10 матчей подряд, однако последняя победа датирована вообще еще 22-м августа 2019 года.
Отчетный матч никак не повлиял на турнирное положение: Черкащина осталась последней, имея лишь 7 очков в своем активе, а у Металлурга 15 пунктов и предпоследняя строчка.