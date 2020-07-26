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Первая лига: Черкащина благодаря роскошному голу прервала сумасшедшую серию поражений

20:45 - Читати українською
Первая лига: Черкащина благодаря роскошному голу прервала сумасшедшую серию поражений
МФК Металлург – ОПФК Черкащина – 1:1

МФК Металлург на своем поле сыграл вничью против Черкащины в рамках 23-го тура Первой лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

 

Первая лига, 23 тур

МФК Металлург – ОПФК Черкащина – 1:1

Голы: Сачко, 34 – Малей, 27

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В матче аутсайдеров первенства оба гола были забиты в середине первого тайма. Сначала Малей мощным ударом из-за пределов штрафной вывел гостей вперед, но вскоре Сачко попал в девятку ворот, откликнувшись на подачу с углового. Больше голов в отчетной встрече не было.

Для Черкащины этот результат – маленький подвиг, ведь команда прервала серию поражений, которая насчитывала уже 10 матчей подряд, однако последняя победа датирована вообще еще 22-м августа 2019 года.

Отчетный матч никак не повлиял на турнирное положение: Черкащина осталась последней, имея лишь 7 очков в своем активе, а у Металлурга 15 пунктов и предпоследняя строчка.

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