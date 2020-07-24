Первая лига: Агробизнес разгромил Волынь, Оболонь-Бровар сенсационно проиграл Кремню и ухудшил шансы на выход в УПЛ

Первая лига, 26-й тур

Балканы – Николаев – 1:3

Голы: Пархоменко, 58 – Паламарь, 66 (аг.), Кушниренко, 77 (пен.), Ляшевский, 90+3

Кремень – Оболонь-Бровар – 1:0

Гол: Бафталовский, 82

Удаление: Голиков, 75 (Оболонь-Бровар, вторая желтая карточка)

Агробизнес – Волынь – 3:0

Голы: Семенюк, 4, 21, Черненко, 82

Металлист 1925 – Прикарпатье – 1:1 (после 1 тайма)

Голы: Ямпиль, 40 (пен.) – Кузьмин, 18

Рух – Горняк-Спорт – 1:0 (после 1 тайма)

Гол: Калюжный, 21

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Балканы на своем поле неожиданно уступили Николаеву. После безголевого первого тайма Константин Пархоменко вывел хозяев вперед, однако впоследствии Руслан Пономарь срезал мяч в собственные ворота и все пришлось начинать сначала. В середине второй сорокапятиминутки гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Богдан Кушниренко. А уже в добавленное время Николаев забил третий раз, поставив жирную точку в матче.

Оболонь-Бровар значительно ухудшил свои шансы побороться за элиту, сенсационно уступив Кремню. Оставшись в меньшинстве в середине второго тайма, "пивовары" пропустили в конце матча – Артем Бафталовский с острого угла поразил ворота соперника. Как следствие, поражение оставило киевлян на пятой строчке – подопечные Валерия Иващенко отстают от лидера турнирной таблицы Ингульца уже на восемь очков.

Еще один неожиданный результат был зафиксирован в матче между Агробизнесом и Волынью. Команда из Волочиска после двух поражений и ничьей, пожизненного отстранения почетного президента клуба Олега Собуцкого от футбола за избиение арбитра и запрета на неопределенное время играть на своем стадионе смогла собраться и уверенно переиграть команду Андрея Тлумака. Судьба матча была решена еще в первом тайме благодаря дублю Сергея Семенюка. Волыни не удалось сломать сопротивление соперника и после перерыва и, как следствие, лучане получили еще один гол.

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