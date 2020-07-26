Перша ліга: Черкащина завдяки розкішному голу перервала божевільну серію поразок

МФК Металург на власному полі зіграв унічию проти Черкащини в рамках 23-го туру Першої ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 23 тур

МФК Металург – ОПФК Черкащина – 1:1

Голи: Сачко, 34 – Малей, 27

Перша ліга: Металіст 1925 розгромив Прикарпаття, Рух вирвав перемогу у Гірника-Спорт, Агробізнес знищив Волинь

У матчі аутсайдерів першості обидва голи були забиті в середині першого тайму. Спочатку Малей потужним ударом з-за меж штрафного вивів гостей вперед, але невдовзі Сачко поцілив у дев'ятку воріт, відгукнувшись на подачу з кутового. Більше голів у звітній зустрічі не було.

Для Черкащини цей результат – маленький подвиг, адже команда перервала серію поразок, яка налічувала уже 10 матчів поспіль, однак остання перемога датована взагалі ще 22-м серпня 2019 року.

Звітний матч ніяк не вплинув на турнірне становище: Черкащина залишилася останньою, маючи лише 7 очок у своєму активі, а у Металурга 15 пунктів і передостання сходинка.