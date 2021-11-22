Первая лига 2021/22, 19-й тур

Агробизнес – Полесье – 0:0

Альянс – ВПК-Агро – 3:3

Голы: Загинайлов, 17, 57, 69 (все с пенальти) – Е. Шевченко, 31, 47, Кулиш, 51, (пен.)

Нереализованный пенальти: Кулиш, 72 (ВПК-Агро)

Агробизнес и Полесье не смогли выявить сильнейшего – команды так и не забили хотя бы гол во встрече. Подопечные Чижевского остались тринадцатыми с 20 очками, тогда как Полесье расположилось на 8 месте с 25 пунктами.

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Альянс и ВПК-Агро также победителя не выявили, однако выдали настоящее сумасшествие на футбольном поле. Первая половина завершилась со счетом 1:1 – на гол Загинайлова с пенальти результативно ответил Евгений Шевченко.

После перерыва ВПК-Агро оформил комфортное преимущество благодаря голам Шевченко и Кулиша. Впрочем, Альянс спасся от поражения – Загинайлов забил еще два мяча с пенальти. У ВПК-Агро была классная возможность вырвать победу, но Кулиш не реализовал 11-метровый.

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