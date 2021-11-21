В воскресенье прошли два поединка Первой лиги, в которых принимали участие претенденты на повышение.

Первая лига, 19-й тур

Прикарпатье – Оболонь – 0:2

Голы: Суханов, 53, Батальский, 61

Удаления: Пыско, 13 – Бородай, 74

Кремень – Кривбасс – 0:5

Голы: Щедрый, 17, Дебелко, 31 (пен.), Головко, 34 (аг), Хобленко, 74, 77 (пен.)

Удаление: Пилипенко, 59 (Кремень)

Оболонь уверенно разобралась с Прикарпатьем, хотя перед поединком команды разделяли всего 2 очка. Киевлянам существенно помогло удаление Пыско уже на 13-й минуте. Защитник хозяев сорвал выход соперника на рандеву с голкипером и получил прямую красную карточку. Оболонь воспользовалась численным преимуществом после перерыва. Суханов в эффектном прыжке замкнул подачу с фланга, а уже через 8 минут Бородай оформил окончательный счет. Он же был удален за вторую желтую, однако Прикарпатье ничего не смогло сделать и в равных составах.

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Кривбасс имел легкий выезд к худшей команде чемпионата – Кремню. Нынешнее состояние команд ярко иллюстрировали серии – одни не проигрывали 8 матчей подряд, другие в 6 подряд уступили. Показательное избиение хозяев не удивило. Еще в первом тайме подопечные Бабича громили оппонента. Защита Кременя охотно "помогала" – нелепый пенальти и курьезный автогол Головко, неудачно подставившего голову после сейва кипера. Добивал аутсайдера Хобленко, оформивший дубль во второй половине.

Оболонь идет третьей и несколько увеличила свой отрыв от преследователей. Кривбассу уже сейчас можно смело предсказывать второе место – до "пивоваров" 8 очков, а отставание от мощного Металлиста составляет 9.

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