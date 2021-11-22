Перша ліга 2021/22, 19-й тур

Агробізнес – Полісся – 0:0

Альянс – ВПК-Агро – 3:3

Голи: Загинайлов, 17, 57, 69 (усі з пенальті) – Є. Шевченко, 31, 47, Куліш, 51, (пен.)

Нереалізований пенальті: Куліш, 72 (ВПК-Агро)

Агробізнес та Полісся не змогли виявити сильнішого – команди так і не забили бодай гол у зустрічі. Підопічні Чижевського залишились тринадцятими з 20 очками, тоді як Полісся розташувався на 8 місці з 25 пунктами.

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Альянс та ВПК-Агро також переможця не виявили, проте видали справжнє божевілля на футбольному полі. Перша половина завершилась з рахунком 1:1 – на гол Загинайлова з пенальті результативно відповів Євген Шевченко.

По перерві ВПК-Агро оформив комфортну перевагу завдяки голам Шевченка та Куліша. Втім, Альянс врятувався від поразки – Загинайлов забив ще два м'ячі з пенальті. ВПК-Агро мав класну нагоду вирвати перемогу, але Куліш не реалізував 11-метровий.

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