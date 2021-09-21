Чижевский получил приговор от руководства Агробизнеса за провальный старт команды
20:20 - Читати українською
Наставник волочиской команды Александр Чижевский будет иметь шанс, чтобы исправить свои ошибки.
Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский продолжит работу с командой, сообщает Meta Ratings.
Металлист подписал хавбека с опытом выступлений в АПЛ
Катастрофический старт команды (пять поражений, три ничьи и только одна победа) не поколебал доверия руководства клуба к наставнику. Боссы Агробизнеса верят, что под руководством Чижевского подолянам удастся быстро выбраться из низов Первой лиги.
Напомним, после 9-ти туров Агробизнес набрал лишь 6 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнюю, пятнадцатую строчку.
Первая лига: Агробизнес неожиданно проиграл Олимпику, Подолье разгромило Кремень
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter