Наставник волочиской команды Александр Чижевский будет иметь шанс, чтобы исправить свои ошибки.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский продолжит работу с командой, сообщает Meta Ratings.

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Катастрофический старт команды (пять поражений, три ничьи и только одна победа) не поколебал доверия руководства клуба к наставнику. Боссы Агробизнеса верят, что под руководством Чижевского подолянам удастся быстро выбраться из низов Первой лиги.

Напомним, после 9-ти туров Агробизнес набрал лишь 6 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнюю, пятнадцатую строчку.

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