Первая лига 2021/22, 12-й тур

Подолье – Альянс – 0:0

Агробизнес – Ужгород – 1:1

Голы: Семенец, 43 – Ряшко, 84

Альянс с 7-матчевой победной серией, которая продолжалась с 31 августа, приехал в Хмельницкий. Но здесь победное шествие команды из Сумской области завершилось. Коллективы не забивали, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Альянс не сумел обойти Кривбасс, у которого на одно очко больше и вторая ступень.

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Куда интереснее был поединок аутсайдеров – Агробизнеса и Ужгорода. Интенсивный первый тайм завершился победой "земледельцев", а голом отметился Семенец после хаоса в штрафной соперника.

После перерыва гости бросились отыгрываться, но мяч никак не шел в ворота, которые самоотверженно защищал Мозиль. Все же на 84-й минуте пробить кипера Агробизнеса удалось Ряшко. На последних мгновениях Гайдучык мог даже вырвать победу, но неуклюже распорядился мячом во время выхода один на один.

1:1 – команда Александра Чижевского набрала 8 очков и осталась 15-й. Ужгород, в активе которого на два зачетных балла меньше, – последний.

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