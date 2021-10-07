Перша ліга: Агробізнес втратив звитягу у битві аутсайдерів, Альянс перервав 7-матчеву серію і не обійшов Кривбас
Відбулись чергові поєдинки 11-го туру Першої ліги. Огляд читайте у цій новині на Футбол 24.
Перша ліга 2021/22, 12-й тур
Поділля – Альянс – 0:0
Агробізнес – Ужгород – 1:1
Голи: Семенець, 43 – Ряшко, 84
Альянс із 7-матчевою переможною серією, яка тривала з 31 серпня, завітав у Хмельницький. Але тут переможна хода команди із Сумської області завершилась. Колективи не забивали, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Альянс не зумів обійти Кривбас, у якого на одне очко більше та друга сходинка.
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Куди цікавішим видався двобій аутсайдерів – Агробізнеса та Ужгорода. Інтенсивний перший тайм завершився перемогою "хліборобів", а голом відзначився Семенець після хаосу в штрафному суперника.
По перерві гості помчали відігруватись, але м'яч ніяк не йшов у ворота, які самовіддано захищав Мозіль. Все ж на 84-й хвилині пробити кіпера Агробізнеса вдалось Ряшку. На останніх миттєвостях Гайдучик міг навіть вирвати перемогу, але незграбно розпорядився м'ячем під час виходу віч-на-віч.
1:1 – команда Олександра Чижевського набрала 8 очок і залишилась 15-ю. Ужгород, в активі якого на два залікові бали менше, – останній.