Харьковчане на выезде оступились в матче с одним из аутсайдеров Первой лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 12-й тур

Горняк-Спорт – Металлист – 1:1

Голы: Твердохлеб, 34 – Пейшото, 73

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Один из аутсайдеров турнирной таблицы – Горняк-Спорт – на своем поле принимал безоговорочного лидера первенства Металлист. Харьковчане с первых минут бросились на ворота хозяев, однако первый опасный момент создали лишь на 10-й минуте – Харрис пытался пробить по воротам Георгия Климова после феерического дриблинга Подлепенца. Впоследствии он целил в ближний угол с близкого расстояния, но пробил мимо ворот. Мизюк мог забивать после навеса со штрафного во вратарскую, но его выстрел головой был слишком слабым и голкипер легко забрал мяч.

В середине тайма все тот же Подлепенец мощно пробивал с линии штрафной – сфера просвистела в считанных сантиметрах мимо стойки. Одиночные выпады Горняк-Спорта преимущественно завершались еще на подступах к владениям Рыбки. Однако на 34-й минуте Егор Твердохлеб шокировал соперника невероятной комбинацией, которую сам начал, продолжил и завершил. Подхватив мяч на линии своей штрафной, он метеором промчался через все поле в сопровождении защитников соперника, накрутил двух защитников и точно пробил с дальней дистанции в левую девятку. Чудо-гол в стиле Месси!

Харьковчанам удалось отыграться лишь в середине второй сорокапятиминутки: Горбунов ворвался во вратарскую по левому флангу и пробил в угол – Климов отреагировал и отразил, но полузащитник харьковчан успел остановить мяч на линии и сделать диагональ в район одиннадцатиметровой отметки. Кипер в прыжке не дотянулся до мяча и тот прилетел прямо на голову Пейшото – бразильский нападающий головой восстановил статус-кво. Как ни старались подопечные Александра Кучера дожать соперника – фортуна была на стороне хозяев.

Ничья принесла Металлисту 32 очка и оставила на первой строчке, Горняк-Спорт с 12-ю пунктами – тринадцатый.

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