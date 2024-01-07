Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд в матче 1/32 финала Кубка Англии сезона 2023/24. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

"Горожане" без проблем справились с представителем Чемпионшипа. До перерыва Манчестер Сити обеспечил себе комфортный счет 2:0. Во втором тайме избиение Хаддерсфилда продолжилось.

Кубок Англии: Ман Сити отметил возвращение Де Брюйне избиением Хаддерсфилда, другие клубы АПЛ не справились

Одним из главных событий стал выход на поле Кевина Де Брюйне. На 74 минуте он ассистировал Доку, который поставил точку в матче. 32-летний футболист впервые за 149 дней сыграл за Манчестер Сити. Из-за травмы бедра он не выходил на поле с 11 августа 2023 года.