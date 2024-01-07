Перша гра Де Брюйне за 149 днів у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 5:0
19:43 - Читать на русском
Манчестер Сіті розгромив Хаддерсфілд у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії сезону 2023/24. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".
"Містяни" без проблем упоралися з представником Чемпіоншипу. До перерви Манчестер Сіті забезпечив собі комфортний рахунок 2:0. У другому таймі побиття Хаддерсфілда продовжилося.
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Однією з головних подій став вихід на поле Кевіна Де Брюйне. На 74 хвилині він асистував Доку, який поставив крапку в матчі. 32-річний футболіст уперше за 149 днів зіграв за Манчестер Сіті. Через травму стегна він не виходив на поле з 11 серпня 2023 року.
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