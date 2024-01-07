"Містяни" без проблем упоралися з представником Чемпіоншипу. До перерви Манчестер Сіті забезпечив собі комфортний рахунок 2:0. У другому таймі побиття Хаддерсфілда продовжилося.

Кубок Англії: Ман Сіті відзначив повернення Де Брюйне побиттям Хаддерсфілда, інші клуби АПЛ не впоралися

Однією з головних подій став вихід на поле Кевіна Де Брюйне. На 74 хвилині він асистував Доку, який поставив крапку в матчі. 32-річний футболіст уперше за 149 днів зіграв за Манчестер Сіті. Через травму стегна він не виходив на поле з 11 серпня 2023 року.