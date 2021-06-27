"В последнее время появилась тенденция, что все больше профессиональных клубов хотят видеть в своих рядах легионеров. Вот почему было принято решение отказаться от лимита на иностранцев как в Первой, так и во Второй лигах. Однако, на поле в составе каждой из команд должно находиться не более трех легионеров.

Официально утвержден формат сезона Первой лиги 2021/22

В Регламенте указано, что за каждого футболиста-легионера, фамилия которого впервые внесена в заявку клуба, должны перечислить денежный взнос в размере 150 тысяч гривен. Эти средства УАФ использует на развитие детско-юношеского футбола", – поделился Каденко в комментарии meta-ratings.

Отметим, что во Второй лиге Украины в новом сезоне появится аж 12 новичков. Также в третий по силе дивизион заявится МФК Николаев, занявший 4 место в розыгрыше Первой лиги.

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