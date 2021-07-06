У вівторок, 6 липня, у столичному Будинку футболу відбулась процедура жеребкування календаря нового сезону, яке провів перший віце-президент УАФ Анатолій Дем'яненко.

ПФЛ скасувала ліміт на легіонерів у Першій та Другій лігах – є важлива поправка

Календар визначали за схемою 16+16+16 – тобто, по 16 учасників у Першій лізі та кожній із груп Другої ліги.

ПФЛ зібрала та опрацювала побажання клубів щодо розведення в календарі представників одних міст і клубів чи тих, які прийматимуть суперників на спільних стадіонах. Зважаючи на це, у Першій лізі було розведено: Ужгород та Минай, Гірник-Спорт та Кремінь, ВПК-Агро та СК Дніпро-1, Металіст і Металіст 1925, Альянс та Суми, Волинь і Верес.

У групі А Другої ліги розвели Дніпро та ЛНЗ, а у групі Б – Яруд і Маріуполь, Металург З і Зорю, Кремінь і Гірник-Спорт, Суми та Альянс.

Зазначимо, що Миколаїв все ж залишився у Першій лізі, хоча раніше оголосив про перехід у нижчий дивізіон.

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