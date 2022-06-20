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В Первой и Второй лиге должны выступать по 16 клубов. Президент ПФЛ Александр Каденко на днях заявил, что в следующем сезоне не примут участие 15 из 45 клубов ПФЛ, но их названия неизвестны. К 30 "уцелевшим" должны добавиться 2 из любителей, сообщает журналист Сергей Болтников. Также он раскрывает 3 сценария проведения Второй лиги и 4 сценария Первой.

1) 16 команд в 2 круга – 2 победителя получают путевки в УПЛ, 15-я команда играет переходные матчи, последняя вылетает (всего – 240 матчей в сезоне).

2) Первый этап – 2 группы по 8 команд в 2 круга. Второй этап – первые 4 команды каждой группы формируют новую группу, где разыгрываются 2 путевки в УПЛ, а худшие 4 команды каждой группы формируют новую группу, где выясняется участник переходного матча и кто вылетает. На втором этапе очки первого сохраняются, команды играют еще 2 круга, но только против клубов, с которыми они не встречались на первом этапе (всего – 176 матчей).

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3) 2 группы по 8 команд в 3 круга. 2 победителя получают путевки в УПЛ. 2 последние команды играют плей-офф – победитель играет переходный матч со 2-й командой Второй лиги, а проигравший клуб вылетает (всего – 168 матчей).

4) 2 группы по 8 команд в 2 круга. Принцип определения мест такой же, как в 3-м варианте. 2 победителя получают путевки в УПЛ. 2 последние команды играют плей-офф – победитель играет переходный матч со 2-й командой Второй лиги, а проигравший клуб вылетает (всего – 112 матчей).

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