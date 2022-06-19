"Футбольный клуб Кривбасс обращается ко всем участникам украинской Премьер-лиги, их руководителям и владельцам. Просим вас поддержать вариант проведения чемпионата УПЛ сезона 2022/23 исключительно в Украине! Другого варианта, на наш взгляд, не существует, ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа.

Кривбасс имеет четкую проукраинскую позицию и просто не понимает, как в то время, когда Вооруженные силы Украины героически защищают наши границы, когда волонтеры из разных уголков страны объединились и всячески им помогают, когда работники крупных предприятий, несмотря ни на что, работают и поддерживают экономику страны, когда наши футболисты, тренеры, сотрудники и ультрас клуба воюют и гибнут за нашу свободу, мы можем покинуть их и Украину, а сами поехать играть чемпионат в любую другую страну. Как после этого мы будем смотреть им всем в глаза?

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Сейчас мы должны сплотиться ради сохранения украинского футбола. Мы должны сделать все, чтобы каждый клуб имел равные условия! Насколько это возможно во время войны… И самое главное, мы не должны забывать о будущем украинского футбола. Ведь "спасая" отдельные клубы сегодня, мы рискуем потерять в перспективе весь украинский футбол.

Сейчас раздаются призывы предоставить возможность играть заграницей матчи УПЛ тем клубам, которые будут участвовать в еврокубках. Эти команды даже готовы компенсировать расходы других клубов на поединки за пределами Украины. Но логично ли в условиях войны тратить деньги на это заграницей? Может, лучше их оставить дома и поддержать экономику, или направить на помощь ВСУ? Только представьте, какой положительный информационный эффект будет иметь решение о проведении чемпионата УКРАИНСКОЙ Премьер-лиги в Украине!

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Конечно, ради безопасности участников проведение чемпионата в Украине должно быть обязательно согласовано с Министерством обороны и другими силовыми структурами, а также руководством как футбола, так и государства. К тому же, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом УАФ Андреем Павелко отметил, что чемпионат Украины по футболу важно провести именно в Украине. Это – логично! А в нынешней ситуации – еще и очень важно! Вместе к победе! Слава Украине!", – говорится в официальном заявлении Кривбасса.

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